യുഡിഎഫിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്: അടൂർ പ്രകാശിനെ തള്ളി മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കൾ
മലപ്പുറം: മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ പരസ്യ വിമർശനത്തിൽ യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശിനെ തള്ളി മുസ്ലിം ലീഗ്. യുഡിഎഫിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളിലൂടെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി കെ പികുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ലീഗ് അധ്യക്ഷൻ സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങളും പറഞ്ഞു. എംകെ മുനീറിന്റെ നിയമനം അടക്കം ചർച്ചകളിലൂടെ സ്വീകരിച്ചതെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. വലിയ ആഭ്യന്തര കലഹം മുസ്ലിം ലീഗിൽ ഇല്ലെന്നും സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചു.
ഇനിയും തീരുമാനം വരാനുണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും പരാതി തീരുമെന്ന് പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. യുഡിഎഫിൽ അനൈക്യമില്ലെന്ന് അദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വിഷയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കളയേണ്ട. അതിനിടയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി, അതുണ്ടാകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ ഈ പ്രശ്നം പറഞ്ഞ് പ്രധാന വിഷയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കളയേണ്ട. രാജ്യം മുഴുവൻ ഒറ്റ കെട്ടായി നിൽക്കുകയാണെന്ന് പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.
അടൂർ പ്രകാശ് അതൃപ്തി പറഞ്ഞതോടെ, കോൺഗ്രസിൽ നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള വാക്പോരിനും കളമൊരുങ്ങുകയാണ്. അടൂർ പ്രകാശിനെ പരോക്ഷമായി പിന്തുണച്ച് സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനും കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപ്തി മേരി വർഗീസും രംഗത്തെത്തി. എന്നാൽ അടൂർ പ്രകാശിനെ തള്ളിയായിരുന്നു മന്ത്രി കെ മുരളീധരന്റെ പ്രതികരണം.