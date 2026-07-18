ടാറ്റയുടെ നിഷേധം മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് തിരിച്ചടിയായി; 10,000 കോടിയുടെ കപ്പൽശാലാ വിവാദത്തിൽ സർക്കാർ പ്രതിരോധത്തിൽ
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ 10,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തോടെ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് കപ്പൽ നിർമാണശാല സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്റെ അവകാശവാദം തള്ളി ടാറ്റ രംഗത്തെത്തിയത് സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. ഇത്തരമൊരു ഭീമൻ നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ച് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പുമായി ഒരു ചർച്ചയും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും കപ്പൽശാല നിർമിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയില്ലെന്നുമാണ് കമ്പനി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം സർക്കാരിന് കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ നാണക്കേടായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ കപ്പൽ നിർമാണ നയങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ 'മിഷൻ സമുദ്ര'യുടെ ഭാഗമായി ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പ് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഒരു മാസത്തിനകം ഇതിന് അനുമതി നൽകുമെന്നുമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ബ്ലൂംബെർഗിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വാർത്ത പുറത്തുവന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ടാറ്റാ എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ആരെങ്കിലും തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയതാകാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വികസന നേട്ടങ്ങൾ കാണിക്കാനുള്ള അമിത സമ്മർദ്ദം മൂലമാകാം ഇത്തരമൊരു പ്രസ്താവനയെന്നാണ് ടാറ്റയുടെ പ്രതിനിധികൾ പ്രതികരിച്ചത്.
സർക്കാരിന്റെ 'ഡാമേജ് കൺട്രോൾ' നീക്കം
ടാറ്റയുടെ നിഷേധം വിവാദമായതോടെ ധൃതിപിടിച്ച വിശദീകരണവുമായി സർക്കാർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 10,000 കോടി രൂപ എന്നത് ഒരു ഒറ്റ കമ്പനിയുടെ മാത്രം നിക്ഷേപമല്ലെന്നും, 'മിഷൻ സമുദ്ര' പദ്ധതിയിലൂടെ വരും വർഷങ്ങളിൽ കേരളം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ആകെ നിക്ഷേപ തുകയാണെന്നുമാണ് സർക്കാർ വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയത്.
എന്നിരുന്നാലും, ടാറ്റയുമായി പൂർണ്ണമായും ബന്ധമില്ലെന്ന വാദം തിരുത്താൻ സർക്കാർ മറ്റൊരു പദ്ധതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ മലബാർ സിമന്റ്സും ടാറ്റാ പ്രോജക്ട്സിന്റെ സബ്സിഡിയറിയായ 'ആർട്സൺ എഞ്ചിനീയറിംഗും' സംയുക്തമായി കൊച്ചിൻ പോർട്ടിൽ ഒരു കപ്പൽ നിർമാണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കാൻ അനുമതി നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിന്റെ പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായും സർക്കാർ അറിയിച്ചു.
വലിയൊരു നിക്ഷേപ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തതയില്ലാതെ മുഖ്യമന്ത്രി പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് നിക്ഷേപകർക്കിടയിലും രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിലും വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.