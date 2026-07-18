മലബാർ സിമന്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടാറ്റയുടെ വലിയ നിക്ഷേപമില്ല: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാദം പൊളിയുന്നു, കരാറിലെത്തിയത് കഴിഞ്ഞ എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത്
തിരുവനന്തപുരം: ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പുമായി ചേർന്ന് മലബാർ സിമന്റ്സ് കൊച്ചിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ബോട്ട് നിർമ്മാണ ശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നുവന്ന വൻ നിക്ഷേപ വാദങ്ങൾ പൊളിയുന്നു. ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പ് കേരളത്തിൽ 10,000 കോടി രൂപയുടെ വൻകിട കപ്പൽ നിർമ്മാണ ശാല സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയാണ് ഇപ്പോൾ വിവാദത്തിലായിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഇത് വൻകിട കപ്പൽ നിർമ്മാണ ശാലയല്ലെന്നും, ചെറുകിട ബോട്ട് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് മാത്രമാണെന്നുമാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്.
ടാറ്റാ പ്രൊജക്ട്സിന്റെ ഉപകമ്പനിയായ 'ആർട്സൺ എൻജിനീയറിങ് ലിമിറ്റഡും' പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ മലബാർ സിമന്റ്സും തമ്മിൽ കൊച്ചി തുറമുഖത്ത് സംയുക്ത സംരംഭമായി ആരംഭിക്കുന്നത് 100 ടണ്ണിൽ താഴെ ഭാരമുള്ള ബോട്ടുകളും ബാർജുകളും നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയാണ്. ഏകദേശം 500 കോടി രൂപയുടെ മൊത്തം നിക്ഷേപം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി. ഇതിൽ മലബാർ സിമന്റ്സിന് കൈവശമുള്ള ഭൂമിയുടെ വിലയായ 58 കോടി രൂപ അവരുടെ ഓഹരിയായി മാറും. ടാറ്റയുടെ ഉപകമ്പനിയായ ആർട്സൺ ഈ പദ്ധതിയിൽ സാങ്കേതിക സഹായം നൽകുന്ന പാർട്ണർ (Technology Provider) മാത്രമായിരിക്കും.
മലബാർ സിമന്റ്സുമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ബോട്ട് നിർമ്മാണ ശാലയിൽ ടാറ്റയുടെ വൻ നിക്ഷേപമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. ഇതോടെ വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മുൻപ് ഉന്നയിച്ച വാദങ്ങൾ പൊളിയുകയാണ്. നിലവിലെ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ച ഈ കരാറിലെത്തിയത് കഴിഞ്ഞ എൽ.ഡി.എഫ് (LDF) സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണെന്ന രേഖകളും ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
പദ്ധതിയിൽ ടാറ്റയുടെ വൻതോതിലുള്ള സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപമുണ്ടെന്ന തരത്തിലായിരുന്നു നേരത്തെ പ്രചാരണങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരം വലിയ നിക്ഷേപങ്ങളൊന്നും ഈ പദ്ധതിയിൽ ഇല്ലെന്നാണ് പുതിയ വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ കരാറിന്റെ തുടർച്ച മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കങ്ങളെന്നും, ഇതിൽ പുതുതായി അവകാശപ്പെടാൻ തക്ക നിക്ഷേപങ്ങളില്ലെന്നുമാണ് ആക്ഷേപം ഉയരുന്നത്.
മുഖ്യമന്ത്രി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ടാറ്റയുടെ 10,000 കോടിയുടെ കപ്പൽശാല വരുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചത്. എന്നാൽ, ടാറ്റയ്ക്ക് അത്തരമൊരു കപ്പൽ നിർമ്മാണ പദ്ധതിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ സർക്കാർ പ്രതിരോധത്തിലാവുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന്, 10,000 കോടി രൂപയെന്നത് ഒരൊറ്റ കമ്പനിയുടെ നിക്ഷേപമല്ലെന്നും, 'മിഷൻ സമുദ്ര' പദ്ധതിയിലൂടെ സംസ്ഥാനം മൊത്തത്തിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്ന സമുദ്ര വ്യവസായ നിക്ഷേപമാണെന്നും വിശദീകരിച്ച് സർക്കാരിന് ഒടുവിൽ വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇറക്കേണ്ടി വന്നു.
മുൻപ് ഒപ്പിട്ട സാധാരണ ബോട്ട് നിർമ്മാണ കരാറിനെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വൻകിട കപ്പൽശാലാ നിക്ഷേപമാക്കി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയതെന്നും, ഇത് സർക്കാരിന്റെ അവകാശവാദങ്ങളുടെ പൊള്ളത്തരം തുറന്നുകാട്ടുന്നതാണെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു.