വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന് നികുതിയിളവ്; ധനബിൽ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന് നികുതിയിളവ് നൽകാനുള്ള ബജറ്റ് നിർദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ധനബിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. പുതിയ യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റിന്മേലുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് നിർണായകമായ ധനബിൽ സഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് എത്തിയത്.
വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന്റെ നികുതി ഘടനയിൽ ഇളവ് വരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മുന്നണിക്കുള്ളിലും പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്നും വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് ചർച്ചകൾ ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച നികുതി ഘടന നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ധനബിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. അതേസമയം, വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന്റെ വിൽപനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഘടകകക്ഷികളുമായും യു.ഡി.എഫ് സമിതിയോടും വിശദമായ ചർച്ച നടത്തുമെന്നും മുന്നണി അനുമതി നൽകിയാൽ മാത്രമേ പ്രായോഗിക വിൽപനയുമായി മുന്നോട്ട് പോകൂ എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ധനസ്ഥിതി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനും വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള വിപുലമായ നിർദേശങ്ങളാണ് ധനബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബില്ലിന്മേലുള്ള വിശദമായ ചർച്ചകളും വോട്ടെടുപ്പും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിയമസഭയിൽ നടക്കും.