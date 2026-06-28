വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിനല്ലേ നികുതി കുറച്ചത്; കൂടിയതിനല്ലല്ലോ?: സർക്കാർ നിലപാട് ന്യായീകരിച്ച് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ
തിരുവനന്തപുരം: വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന് നികുതി ഇളവ് നൽകാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ ശക്തമായി ന്യായീകരിച്ച് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ രംഗത്ത്. ബജറ്റിലെ ഈ നിർദേശം ധനബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും, ബിൽ പാസായാൽ അത് നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യുഡിഎഫുമായി ആവശ്യമായ ചർച്ചകൾ നടത്തി മാത്രമേ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കൂ എന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
"വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിനല്ലേ നികുതി കുറച്ചത്, വീര്യം കൂടിയതിനല്ലല്ലോ... സർക്കാരിന്റെ ഉദ്ദേശം തികച്ചും സദുദ്ദേശപരമാണ്. ഇതിനെ പ്രതിപക്ഷം ദുരുദ്ദേശത്തോടെ കാണുന്നത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്." — മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ
കേരളത്തിൽ നിലവിൽ സമ്പൂർണ്ണ മദ്യനിരോധനം പ്രായോഗികമാക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷമില്ലെന്ന് മന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. കുടിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല മദ്യം ലഭ്യമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ വ്യാജ മദ്യ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കെ. കരുണാകരന്റെ കാലത്ത് ബെവ്കോ ആരംഭിച്ചതു തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല മദ്യം നൽകാനായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മദ്യം നൽകാൻ ഒരുകാലത്തും അനുവദിക്കില്ലെന്നും നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
മദ്യനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി.എം. സുധീരൻ നടത്തിയ പരസ്യ പ്രതികരണങ്ങളിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് കെപിസിസിയാണെന്നും മന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.