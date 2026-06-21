വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന്റെ നികുതി വെട്ടിക്കുറച്ചു; മലക്കംമറിഞ്ഞ് വി.ഡി. സതീശൻ: വൻ അഴിമതിയെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന്റെ (Low-Alcoholic Beverages) നികുതി കുത്തനെ കുറയ്ക്കാനുള്ള യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വൻ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുന്നു. മുൻപ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരിക്കെ ഇതേ നയത്തെ ശക്തമായി എതിർത്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ ഇപ്പോൾ മലക്കംമറിഞ്ഞെന്നാണ് എൽഡിഎഫ് മുന്നണി ആരോപിക്കുന്നത്. മദ്യക്കമ്പനികളെ സഹായിക്കാനുള്ള വൻ അഴിമതിയാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും എൽഡിഎഫും രംഗത്തെത്തിയതോടെ വിഷയം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ചൂടുപിടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായി.
വിവാദ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം ഇങ്ങനെ:
പുതിയ നികുതി ഘടന പ്രകാരം സാധാരണ മദ്യത്തിനുള്ള 251% നികുതിയിൽ നിന്നാണ് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യങ്ങൾക്ക് വൻ ഇളവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
- 0.5% മുതൽ 10% വരെ വീര്യമുള്ളവയ്ക്ക്: 120 ശതമാനം നികുതി.
- 10% മുതൽ 20% വരെ വീര്യമുള്ളവയ്ക്ക്: 175 ശതമാനം നികുതി.
സംസ്ഥാനത്ത് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന്റെ വിപണനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് ഈ നീക്കമെന്നാണ് സർക്കാർ വിശദീകരണം. എന്നാൽ മദ്യത്തിന്റെ വില പകുതിയോളം കുറയുന്നതോടെ വിപണിയിൽ ഇതിന്റെ ഒഴുക്ക് കൂടുമെന്നും യുവതലമുറയെ മദ്യാസക്തിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന തീരുമാനമാണിതെന്നും പ്രതിപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
"മുൻപ് എൽഡിഎഫ് ഭരണകാലത്ത് മദ്യക്കമ്പനികൾ സമാനമായ ആവശ്യവുമായി സമീപിച്ചപ്പോൾ വരുമാനച്ചോർച്ചയുണ്ടാകുമെന്ന് കണ്ട് അന്നത്തെ ധനവകുപ്പ് ഇത് തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പോൾ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ഇത് നടപ്പാക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ദുരൂഹമായ കച്ചവട താല്പര്യങ്ങളുണ്ട്."
— പിണറായി വിജയൻ (പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്)
'മലക്കംമറിച്ചിൽ' ആയുധമാക്കി എൽഡിഎഫ്
2024-ൽ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് മദ്യനയത്തിൽ ഇത്തരമൊരു മാറ്റത്തിന് നീക്കം നടന്നപ്പോൾ, അതിനെ "കോടികളുടെ അഴിമതി" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന വി.ഡി. സതീശനായിരുന്നു. അന്ന് സതീശന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യുഡിഎഫ് വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ആ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞത്. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലെത്തിയപ്പോൾ വി.ഡി. സതീശൻ നിലപാട് മാറ്റിയത് ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്ന് എൽഡിഎഫ് നേതാക്കളായ എം.ബി. രാജേഷും എം.വി. ജയരാജനും ആരോപിച്ചു. കർണാടകയിലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൻകിട സ്വകാര്യ മദ്യക്കുത്തകകളെ സഹായിക്കാൻ എത്ര കോടിയുടെ ഇടപാടാണ് നടന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഭരണപക്ഷത്ത് ഏകോപനമില്ലായ്മയെന്ന് സൂചന?
വിവാദം കടുത്തതോടെ അബ്കാരി നയത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന വിശദീകരണവുമായി എക്സൈസ് മന്ത്രി എം. ലിജു രംഗത്തെത്തി. ബജറ്റിൽ നികുതി ഘടന പ്രഖ്യാപിച്ച കാര്യം എക്സൈസ് വകുപ്പ് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന അബ്കാരി നയത്തിൽ മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായ ചർച്ച നടത്തൂ എന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയതോടെ സർക്കാരിനുള്ളിലെ ഏകോപനമില്ലായ്മയും ചർച്ചയാവുകയാണ്.
രാഷ്ട്രീയ പ്രതിപക്ഷത്തിന് പുറമേ കെസിബിസിയും താമരശ്ശേരി ബിഷപ്പും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമൂഹിക-മത നേതാക്കളും സർക്കാരിന്റെ ഈ മദ്യനയത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.