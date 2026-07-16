തൊപ്പി വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാൻ സാധ്യത; ലുക്ക് ഔട്ട് സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ച് പോലീസ്
കൊച്ചി: സുഹൃത്തുക്കളുടെ സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന വിവാദ യൂട്യൂബർ 'തൊപ്പി' എന്ന മുഹമ്മദ് നിഹാദിനെതിരെ പോലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കി. പ്രതി വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വിലയിരുത്തലിനെ തുടർന്നാണ് എറണാകുളം റൂറൽ സൈബർ പോലീസിന്റെ ഈ നിർണായക നീക്കം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നിഹാദിന്റെ പാസ്പോർട്ട് വിവരങ്ങൾ പോലീസ് നേരത്തെ തന്നെ ശേഖരിച്ചിരുന്നു.
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ പോലീസ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും, തനിക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് മറുപടി നൽകിയ ശേഷം നിഹാദ് ഒളിവിൽ പോവുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇയാൾ നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയെ പോലീസ് എറണാകുളം സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ശക്തമായി എതിർത്തു. ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗം, അശ്ലീല ഉള്ളടക്ക പ്രചരണം, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ ഗുരുതര സ്വഭാവമുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് പ്രതിക്കെതിരെ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും അതിനാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും ജാമ്യം അനുവദിക്കരുതെന്നും പോലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിഹാദിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അധികൃതർ നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു. കേസിൽ ഐടി നിയമപ്രകാരമാണ് റൂറൽ സൈബർ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്.
ഇതിനിടെ, നിഹാദിന്റെ യൂട്യൂബ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 'മമ്മു' എന്ന മുഹമ്മദിനെ, ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിനിടെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചെന്ന മറ്റൊരു പരാതിയിൽ മഞ്ചേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. തൊപ്പിക്കെതിരെയുള്ള അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയ പോലീസ്, പ്രതിക്കായി വിമാനത്താവളങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും നിരീക്ഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.