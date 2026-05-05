മുഖ്യമന്ത്രിയെ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കും; അവകാശവാദങ്ങൾക്കില്ല: നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി വി.ഡി. സതീശൻ
മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകുമെന്ന് പാര്ട്ടി തീരുമാനിക്കുമെന്ന് വി ഡി സതീശന്. പാര്ട്ടി പറയുന്നതനുസരിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കും. വിഷയത്തില് അഭിപ്രായ പ്രകടനമോ അവകാശ വാദങ്ങള്ക്കോ ഇല്ലെന്നും വിഡി സതീശന് പറഞ്ഞു.
മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള് പാര്ട്ടിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അതില് അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്താനോ അവകാശവാദമുന്നയിക്കാനോ ഒന്നിനും ഞാനില്ല. എന്നെ ഏല്പ്പിച്ച ജോലി ഞാന് നന്നായി പൂര്ത്തീകരിച്ചു. ആ ആത്മവിശ്വാസവും അഭിമാനവും എനിക്കുണ്ട് – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് പല ഇടത്തും സിപിഐഎം-ബിജെപി ഡീല് നടന്നെന്നും വി ഡി സതീശന് ആരോപിച്ചു. മൂന്ന് സിറ്റിംഗ് സീറ്റാണ് പോയത്. രണ്ട് മന്ത്രിമാരുടെ സീറ്റാണ് പോയത്. സിപിഐഎം ബിജെപി ഡീല് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാന് കരുതുന്നത്. പൂര്ണമായി കേരളത്തില് അത് നടപ്പായില്ല. ചില സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും നടപ്പായി. ഒരു വെള്ളിത്തളികയില് വച്ചിട്ടാണ് അവര്ക്ക് ആ സീറ്റ് നല്കിയത് സിപിഐഎമ്മാന്നെന്ന് വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.