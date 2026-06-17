മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാദം തെറ്റ്; PM ശ്രീ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് മുൻ സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ച് കത്ത് അയച്ചു
Jun 17, 2026, 12:53 IST
തിരുവനന്തപുരം: പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനില്ലെന്ന് മുന് സര്ക്കാര് കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമര്ശം തെറ്റ്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം നവംബര് 12ന് പിഎം ശ്രീ നടപ്പാനാകില്ലെന്ന് കേരളം കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ച് കത്ത് അയച്ചിരുന്നു. മുന് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി കെ വാസുകി കേന്ദ്രത്തിന് കത്ത് അയച്ചു.
പി എം ശ്രീ നടപ്പാക്കുന്നതില് ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് കത്തില് പറയുന്നു. ആശങ്ക പരിശോധിക്കാന് മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി തീരുമാനിച്ചെന്നും സമിതി റിപ്പോര്ട്ട് വരുന്നത് വരെ ധാരണാപത്രവുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനാകില്ലെന്നും കത്തില് പറയുന്നു. അതിനാല് പി എം ശ്രീ നടപ്പാക്കുന്നത് താല്കാലികമായി നിര്ത്തിവെക്കുന്നുവെന്നും മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയുടെ റിപ്പോര്ട്ട് വന്ന ശേഷമേ തുടര് നടപടികള് ആലോചിക്കൂവെന്നുമാണ് കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.