മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നിരീക്ഷകരെ നിയോഗിച്ചു; അജയ് മാക്കനും മുകുൾ വാസ്നിക്കും ഇന്ന് കേരളത്തിലെത്തും
കേരളത്തിൽ പത്ത് വർഷത്തെ ഇടതുഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചുകൊണ്ട് യുണൈറ്റഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് (UDF) അധികാരത്തിലേറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുന്നതിനായി എഐസിസി നിരീക്ഷകരെ നിയോഗിച്ചു.
കോൺഗ്രസ് ട്രഷറർ അജയ് മാക്കൻ, എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുകുൾ വാസ്നിക് എന്നിവരെയാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് നിരീക്ഷകരായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എംഎൽഎമാരുടെ അഭിപ്രായം തേടിയ ശേഷം കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവിനെ പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് പാർട്ടി നീക്കം.
നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗം നിശ്ചയിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അജയ് മാക്കനും മുകുൾ വാസ്നിക്കും കേരളത്തിലേക്ക് തിരിക്കും. എംഎൽഎമാരിൽ നിന്ന് വ്യക്തിഗതമായി അഭിപ്രായങ്ങൾ ശേഖരിച്ച ശേഷം ഇവർ ഹൈക്കമാൻഡിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകും. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എംഎൽഎമാരുടെ അഭിപ്രായം തേടുന്നതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പാരമ്പര്യമെങ്കിലും, മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിശ്ചയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡിന്റേതായിരിക്കും.
മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിനായി കടുത്ത മത്സരം
കേരളത്തിന്റെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്ന കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിൽ ചർച്ചകൾ സജീവമാണ്. എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി വേണുഗോപാലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന പ്രധാനികളിൽ ഒരാൾ. ഇദ്ദേഹത്തിന് പുറമെ നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശൻ, മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവരും പട്ടികയിലുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ കെ.സി വേണുഗോപാൽ ഡൽഹിയിലെത്തി മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിൽ വലിയ സ്വീകരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത്. സർക്കാർ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണ്ണായകമായ ചർച്ചകൾ അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ പൂർത്തിയാക്കി.
യുഡിഎഫ് തരംഗത്തിൽ നിലംപരിശായി എൽഡിഎഫ്
140 അംഗ നിയമസഭയിൽ 102 സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. ഇതിൽ കോൺഗ്രസ് മാത്രം 63 സീറ്റുകൾ നേടി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി മാറി. ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണയായി കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന ഇടതുമുന്നണി സർക്കാരിന് അധികാരം ഒഴിയേണ്ടി വന്നു. നിരീക്ഷകരുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നതോടെ കേരളത്തിന്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടനുണ്ടാകും.