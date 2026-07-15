പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം തുടർന്നേക്കും
തിരുവനന്തപുരം: മഴക്കുറവും കടുത്ത ചൂടും കാരണം സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് ഇന്നും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കെഎസ്ഇബി അറിയിച്ചു. സാധാരണയേക്കാൾ 400 മുതൽ 500 മെഗാവാട്ട് വരെ വൈദ്യുതിയുടെ കുറവാണ് നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
രാത്രി 7:00 മണി മുതൽ 11:30 വരെയുള്ള പീക്ക് അവറുകളിലാണ് (കൂടിയ ഉപഭോഗ സമയങ്ങളിൽ) പ്രധാനമായും 15 മിനിറ്റ് മുതൽ അര മണിക്കൂർ വരെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുള്ളത്. നിലവിൽ കെഎസ്ഇബി ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പ് സംഭരണശേഷിയുടെ 28 ശതമാനത്തിലേക്ക് താണിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു.
ദേശീയതലത്തിൽ തന്നെയുള്ള കൽക്കരി ക്ഷാമവും പവർ എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ലഭ്യതക്കുറവും സ്ഥിതി കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നു. ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനുള്ള കെഎസ്ഇബി ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.
കെഎസ്ഇബി അഭ്യർത്ഥന:ഉപഭോക്താക്കൾ രാത്രി 7 മണി മുതൽ 11 മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായ ലൈറ്റുകളും എയർ കണ്ടീഷണർ (AC), വാഷിംഗ് മെഷീൻ തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാതെ സഹകരിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.