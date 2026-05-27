ഇ.ഡി റെയ്ഡ് ചിലർക്ക് മനസംതൃപ്തി നൽകി; രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് സന്തോഷമായി കാണും: തുറന്നടിച്ച് പിണറായി വിജയൻ
മാസപ്പടി കേസിലെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ പരിശോധനയെ വിമർശിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധന ഇഡി ആഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി. ഈ പരിശോധന ചിലർക്ക് മനസംതൃപ്തി നൽകിയെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് സന്തോഷമായി കാണുമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.
എന്തുകൊണ്ട് ഇഡി റെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചോദിച്ചതെന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാരല്ലാത്തവരുടെ നേതാക്കൾക്കെതിരെ ഇഡിയുടെ കടന്നുകയറ്റം നടക്കട്ടെയെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് കരുതുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഞങ്ങൾ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഒരു തുടക്കം മാത്രമായി മാത്രമേ ഇത് കാണുന്നുള്ളൂ. ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ കൊണ്ട് തളർത്തിക്കളയാമെന്ന് കരുതേണ്ടെന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.
വന്ന ടീം നിർദേശം അനുസരിച്ച് വരുന്നതാണ്, അധികൃതർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാൻ അവർ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയുടെ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണയാണ് ലഭിച്ചത്. പാർട്ടി ശത്രുക്കൾ കൊത്തിവലിക്കാൻ തയാറായിട്ടുള്ള ഘട്ടത്തിൽ പാർട്ടി പിന്തുണ നൽകി. ആ പിന്തുണക്ക് ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും എല്ലാവർക്കും ഹൃദയപൂർവം അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.