എസ്കലേറ്റർ പിന്നോട്ട് നീങ്ങി; തമ്പാനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ രണ്ടു പേർക്ക് പരുക്ക്

By  Metro Desk May 7, 2026, 09:22 IST
TVM

തിരുവനന്തപുരം: എസ്കലേറ്റർ പിന്നോട്ട് നീങ്ങിയതു മൂലം തമ്പാനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ രണ്ടു പേർക്ക് പരുക്ക്. മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന എസ്കലേറ്റർ അപ്രതീക്ഷിതമായി പിന്നോട്ട് നീങ്ങുകയായിരുന്നു. വഞ്ചിനാട് എക്സ്പ്രസിൽ എത്തിയ രണ്ടു യാത്രക്കാർക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്.

ഇരുവരെയും ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. എസ്കലേറ്ററിന്‍റെ ഏറ്റവും താഴെ നിന്നവർക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്. യാത്രക്കാരിലൊരാൾ എമർജൻസി ബട്ടൺ അമർത്തി എസ്കലേറ്ററിന്‍റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിയതോടെയാണ് വലിയ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവായത്.

