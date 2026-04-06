ഗര്ഭിണിയാണെന്ന് വീട്ടുകാര് അറിഞ്ഞില്ല, യുവതി വീട്ടില് പ്രസവിച്ചു; കട്ടിലിനടിയില് കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം
തിരുവനന്തപുരം: വീട്ടുകാര് അറിയാതെ കിടപ്പുമുറിയില് പ്രസവിച്ച യുവതിയുടെ നവജാതശിശു മരിച്ചു. കട്ടിലിനടിയില് നവജാത ശിശുവിനെ തുണിയില് പൊതിഞ്ഞ നിലയില് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. മണ്ഡപത്തിന്കടവ് പൂഴനാട് പ്ലാവിളപുത്തന്വീട്ടില് അല്ത്താഫ് ഷാനിന്റെ ഭാര്യ ഷമീന(23) പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞാണ് മരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം നടന്നത്.
ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വീട്ടിലെത്തിയ ഷമീനയുടെ ഭര്ത്താവാണ് കിടപ്പുമുറിയില് രക്തം വാര്ന്ന നിലയില് അവശയായി കിടക്കുന്ന ഭാര്യയെ കണ്ടത്. തുടര്ന്ന് ആശുപത്രിയില് എത്തിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി തുണി എടുക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് കട്ടിലിനടിയില് കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തിയത്.
തുടര്ന്ന് കാട്ടാക്കടയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും ശിശുവിന്റെ ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല. രണ്ടുവര്ഷം മുമ്പാണ് അല്ത്താഫിന്റെയും ഷമിനയുടെയും വിവാഹം നടന്നത്. ഇവര്ക്ക് രണ്ടുവയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട്. എന്നാല് രണ്ടാമത് ഷമീന ഗര്ഭിണിയായ വിവരം വീട്ടുകാര് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിനായി മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് മാറ്റി. യുവതിയെ ചികിത്സയ്ക്കായി എസ്എടി ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു.