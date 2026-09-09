രണ്ടാം ദിനം ഞെട്ടിച്ച് ആദ്യ സ്പോട്ട് എവിക്ഷൻ; ഗായത്രി സുരേഷ് പുറത്തേക്ക്
തുടക്കം മുതൽ അപ്രതീക്ഷിത സംഭവവികാസങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുകയാണ് ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8. കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങളോടെ ആരംഭിച്ച ഷോയിൽ, കേവലം 48 മണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും നാടകീയമായ തിരിവുകളാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രേക്ഷകരുടെ വോട്ടിംഗിന് കാത്തുനിൽക്കാതെ, സഹമത്സരാർത്ഥികളുടെ തീരുമാനപ്രകാരം ആദ്യ 'സ്പോട്ട് എവിക്ഷൻ' നടപ്പിലാക്കി ബിഗ് ബോസ് പുതിയ ചരിത്രം കുറിച്ചു. ഇതോടെ നടി ഗായത്രി സുരേഷിന് രണ്ടാം ദിനം തന്നെ ഹൗസിൽ നിന്ന് മടങ്ങേണ്ടി വന്നു.
കടുപ്പമേറിയ ടാസ്കും ക്യാപ്റ്റന്റെ തീരുമാനവും
'ജനാധിപത്യം' എന്ന പ്രമേയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഈ സീസണിൽ ബിഗ് ബോസ് നൽകിയ ഒരു അന്ത്യശാസനമാണ് എവിക്ഷനിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചത്. "സീസൺ മുഴുവൻ കഞ്ഞിയും പയറും മാത്രം കഴിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ പുറത്താക്കുക" എന്നതായിരുന്നു ആ നിർദ്ദേശം. പട്ടിണി കിടന്നും ആദ്യ ഓപ്ഷൻ സ്വീകരിക്കാൻ ചിലർ തയ്യാറായെങ്കിലും, വൈകാരികത മാറ്റിവെച്ച് ഗെയിമിന് മുൻഗണന നൽകാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ജസീലാ പർവീൺ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
തുറന്ന നോമിനേഷനും പുറത്താക്കലും
തുടർന്നു നടന്ന പരസ്യ നോമിനേഷനിൽ റിനി ആൻ ജോർജ്, ഗായത്രി സുരേഷ്, ആർജെ അഞ്ജലി എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് ഉയർന്നുവന്നത്. ജനാധിപത്യപരമായ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട ചുമതല ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന ജസീലയ്ക്കായിരുന്നു. സഹായികളായ മൃദുല വിജയ്, സുമേഷ് ചന്ദ്രൻ എന്നിവരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം ക്യാപ്റ്റൻ ഗായത്രിയെ പുറത്താക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ അപ്രതീക്ഷിത തീരുമാനത്തിൽ ഗായത്രിയും മറ്റ് മത്സരാർത്ഥികളും ഒരുപോലെ അമ്പരന്നു.
മത്സരാർത്ഥികളുടെ എണ്ണവും ഉയർന്ന വിമർശനങ്ങളും
21 പേരുമായി ആരംഭിച്ച സീസണിൽ ഗായത്രിയുടെ മടക്കത്തോടെ മത്സരാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 20 ആയി കുറഞ്ഞു. ഇതിനുപുറമേ ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ ഒമ്പത് പേരുടെ നോമിനേഷൻ പട്ടിക നിലവിലുണ്ട്. സ്വന്തം നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കാൻ പോലും സമയം നൽകാതെയുള്ള ഈ പെട്ടെന്നുള്ള എവിക്ഷൻ അനീതിയാണെന്ന അഭിപ്രായം പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലും ഹൗസിലും ഉയരുന്നുണ്ട്. ജനപ്രീതിയുള്ള ഒരു താരം രണ്ടാം ദിവസം തന്നെ പുറത്തായത് വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.
സീക്രട്ട് റൂമിലേക്ക് മാറിയതാണോ?
സാധാരണയായി ഫിനാലെ വാരങ്ങളിലോ പ്രാങ്കുകളുടെ ഭാഗമായോ മാത്രം കണ്ടുവരാറുള്ള സ്പോട്ട് എവിക്ഷൻ ഇത്ര നേരത്തെ സംഭവിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഗായത്രിക്ക് 'സീക്രട്ട് റൂം' വഴിയോ 'വൈൽഡ് കാർഡ്' വഴിയോ തിരിച്ചുവരാൻ അവസരം ലഭിക്കുമോ എന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്.