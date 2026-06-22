മദ്യത്തിലും കരിമണലിലും സർക്കാരിന് കെ.സി. വേണുഗോപാലിന്റെ താക്കീത്; ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പാർട്ടിയിൽ ഭിന്നത
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ബജറ്റിലെ മദ്യനികുതി ഇളവ്, ധാതുമണൽ (കരിമണൽ) സംസ്കരണത്തിലെ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം എന്നീ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷ നിരയിലും കോൺഗ്രസിനകത്തും അതൃപ്തി പുകയുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സർക്കാരിനും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനും വ്യക്തമായ താക്കീതുമായി എ.ഐ.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ രംഗത്തെത്തി.
പാർട്ടിയുടെ നയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാനാകൂ എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം, ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആശങ്കകൾ ദൂരീകരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം സർക്കാരിനുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. നയപരമായ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വിപുലമായ കൂടിയാലോചനകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു
സുധീരന്റെ കത്തും എക്സൈസ് മന്ത്രിയുടെ അതൃപ്തിയും
ബജറ്റിലെ വിവാദപരമായ ഈ രണ്ട് പ്രഖ്യാപനങ്ങളും പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി.എം. സുധീരൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻ യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരുകളുടെ കാലത്തും കരിമണൽ ഖനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ, വേണ്ടത്ര കൂടിയാലോചനകൾ നടത്താതെ വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന് നികുതി കുറച്ച ധനവകുപ്പിന്റെ നടപടിയിൽ എക്സൈസ് മന്ത്രിയും അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചതായാണ് വിവരം. നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി എക്സൈസ് മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാനിരിക്കുകയാണ്.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് ഉറ്റുനോക്കി കേരളം
തീരദേശ ഖനനത്തിലും മദ്യനയത്തിലും ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സമീപനമാണ് ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ളതെന്ന വിമർശനം ശക്തമാണ് . കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റോ മറ്റ് പ്രമുഖ നേതാക്കളോ ഈ തീരുമാനങ്ങളെ പരസ്യമായി പിന്തുണയ്ക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്നും ഘടകകക്ഷികളിൽ നിന്നും ഒപ്പം സാമൂഹിക നേതാക്കളിൽ നിന്നും എതിർപ്പുകൾ ശക്തമാകുമ്പോൾ, ബജറ്റ് ചർച്ചകൾക്ക് ഒടുവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുമോ അതോ തിരുത്തലുകൾക്ക് തയ്യാറാകുമോ എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്