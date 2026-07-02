വിഴിഞ്ഞം ഓഹരി കൈമാറ്റം സർക്കാർ അറിഞ്ഞിരുന്നു; ബക്കാർഡിക്ക് വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടേത് അനാവശ്യ ധൃതി: ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി പിണറായി വിജയൻ
തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തെ അദാനി-എംഎസ്സി (MSC) ഓഹരി കൈമാറ്റത്തിലും, വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന്റെ നികുതിയിളവിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ ഗുരുതരമായ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. വിഴിഞ്ഞം ഓഹരി കൈമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും, ജനങ്ങളെയും നിയമസഭയെയും ബോധപൂർവ്വം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു.
തുറമുഖ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ ഈ വിഷയത്തിൽ മറുപടി പറയണം. സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ വിദേശ നിക്ഷേപത്തിനുള്ള നീക്കം നടത്താൻ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് എവിടെ നിന്നാണ് ധൈര്യം ലഭിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം. വിഴിഞ്ഞത്തിനെ ഒരു ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയുടെ കുത്തകയാക്കി മാറ്റാനുള്ള നീക്കമാണിത്. ജൂൺ 29-ന് തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാർ ഒപ്പിട്ടു കഴിഞ്ഞതായും സെബിക്ക് (SEBI) നൽകിയ അപേക്ഷയിൽ ഇത് വ്യക്തമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ലോ-ആൽക്കഹോൾ മദ്യത്തിന്റെ നികുതിയിളവിന് പിന്നിലും വൻ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രമുഖ മദ്യക്കമ്പനിയായ 'ബക്കാർഡി'യെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അനാവശ്യ ധൃതിയും വാശിയും കാണിച്ചത്. മുൻ സർക്കാർ ജനതാത്പര്യം മുൻനിർത്തി മാറ്റിവെച്ച ഫയലാണിത്. എന്നാൽ പുതിയ സർക്കാർ വന്നതോടെ അസാധാരണമായ വേഗതയിലാണ് ഫയലുകൾ നീങ്ങിയത്.
നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കാറ്റിൽപ്പറത്തിയാണ് ധനബിൽ നിയമസഭയിൽ പാസാക്കിയത്. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ഷെഡ്യൂളിൽ ധനകാര്യ ബിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മന്ത്രിസഭയോ മുന്നണി നേതൃത്വങ്ങളോ അറിയാതെയാണ് കോർപ്പറേറ്റുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഈ തീരുമാനങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി കൈക്കൊണ്ടതെന്നും പിണറായി വിജയൻ ആരോപിച്ചു. കരിമണൽ ഖനന വിഷയത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രി സഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് പ്രീണന നയങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ ജനകീയ പ്രതിരോധം തീർക്കുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി.