മുഖ്യമന്ത്രിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയ സംഭവം; ഡിസിസി അംഗം ചേന്തി അനില് കസ്റ്റഡിയില്
തിരുവനന്തപുരം: ശ്രീകാര്യം ചേന്തിയില് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയ സംഭവത്തില് ഡിസിസി അംഗം ചേന്തി അനില് കസ്റ്റഡിയില്. അന്യായമായി തടഞ്ഞുവെക്കല്, സംഘംചേരല് തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകള് ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്.
ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിയോടെയാണ് ചേന്തി അനിലിന്റെ നേതൃത്വത്തില് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞത്. ശ്രീനാരായണഗുരു ജയന്തി ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചേന്തിയിലെ പരിപാടിയില് പങ്കെടുക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി ചെമ്പഴന്തിയിലേക്ക് പോകാന് തുടങ്ങിയതാണ് തര്ക്കത്തിന് കാരണം. മുഖ്യമന്ത്രി വാഹനത്തില് നിന്ന് ഇറങ്ങി ചേന്തി അനിലുമായി വാക്ക് തര്ക്കം ഉണ്ടാകുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തുവന്നിരുന്നു.മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കോളജ് കുട്ടികള് വഴക്കിടുന്ന ശൈലിയാണെന്നും വാഹനം തടഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അനിലിന്റെ വിശദീകരണം.
അതേസമയം, ചേന്തിയിലെ ചതയ ദിനാഘോഷ പരിപാടികള് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളുടെ ഷെഡ്യൂളില് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നല്കുന്ന വിശദീകരണം. വിഷയത്തില് കെപിസിസി നടപടിക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.