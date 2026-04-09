ജനവിധി പെട്ടിയിലായി; കേരളം, അസം, പുതുച്ചേരി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോളിംഗ് സമാപിച്ചു
Updated: Apr 9, 2026, 18:51 IST
കേരളം, അസം, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി. മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒറ്റഘട്ടമായാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് പോളിംഗ് അവസാനിച്ചെങ്കിലും, വരിയിൽ നിന്നവർക്ക് ടോക്കൺ നൽകി വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകി.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- കേരളം: 140 മണ്ഡലങ്ങളിലായി നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ 5 മണി വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ഏകദേശം 75.01% പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഭരണത്തുടർച്ച ലക്ഷ്യമിടുന്ന എൽ.ഡി.എഫും (LDF), ഭരണം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ യു.ഡി.എഫും (UDF), നിർണ്ണായക സ്വാധീനമുറപ്പിക്കാൻ എൻ.ഡി.എയും (NDA) തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിനാണ് കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.
- അസം: 126 മണ്ഡലങ്ങളിലായി നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ 84.42% എന്ന ഉയർന്ന പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തി.
- പുതുച്ചേരി: 30 സീറ്റുകളിലേക്ക് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 86.92% പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അടുത്ത ഘട്ടം:
വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായതോടെ ഇനി എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ മെയ് 4-ന് നടക്കുന്ന വോട്ടെണ്ണലിലേക്കാണ്. കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ സ്ട്രോങ്ങ് റൂമുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്.
ഓർക്കുക: കേരളത്തിൽ ഇത്തവണ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെക്കാൾ (74.06%) ഉയർന്ന പോളിംഗ് ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയത് മുന്നണികൾക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവരുന്നത് വരെ ഇനി രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൽ പ്രവചനങ്ങളുടെയും എക്സിറ്റ് പോളുകളുടെയും കാലമാണ്.