കാലവര്ഷം ശക്തമാകുന്നു; എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പ്; അഞ്ച് ജില്ലകളില് റെഡ് അലേര്ട്ട്
സംസ്ഥാനത്ത് കാലവര്ഷം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ മുഴുവന് ജില്ലകളിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ഇന്ന് അഞ്ച് ജില്ലകളില് റെഡ് അലേര്ട്ടും, ആറ് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ടും,മൂന്ന് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലേര്ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് റെഡ് അലേര്ട്ട്. കൂടാതെ പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര്, പാലക്കാട് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ടുമാണ്. ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലേര്ട്ടുമാണ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. കേരള ലക്ഷദ്വീപ് കര്ണാടക തീരങ്ങളില് ചൊവ്വാഴ്ച വരെ മീന്പിടുത്തത്തിന് വിലക്കുണ്ട്.
താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങളില് ജനങ്ങള് ജാഗ്രത പുലര്ത്തണമെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
പ്രധാന റോഡുകളിലെ വെള്ളക്കെട്ട് / വാഹനങ്ങളിലെ കാഴ്ച മങ്ങല് എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഉണ്ടാകാം.
താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും നദീതീരങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് / വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യത.
മരങ്ങള് കടപുഴകി വീണാല് വൈദ്യുതി തടസം/അപകടം എന്നിവയിലേക്ക് നയിച്ചേയ്ക്കാം.വീടുകള്ക്കും കുടിലുകള്ക്കും ഭാഗിക കേടുപാടുകള്ക്ക് സാധ്യത.
ഉരുള്പൊട്ടലിനും മണ്ണിടിച്ചിലിനും സാധ്യത.
മഴ മനുഷ്യരെയും കന്നുകാലികളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിയ്ക്കാനും തീരപ്രദേശത്തെ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഘടനകള്ക്കു നാശമുണ്ടാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
നിര്ദേശങ്ങള്
ഗതാഗതം കാര്യക്ഷമമായി നിയന്ത്രിയ്ക്കുക
അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകള് ഒഴിവാക്കി ആളുകള് സുരക്ഷിത മേഖലകളില് തുടരുക.