ഒന്നര വയസുകാരന്റെ കൊലപാതകം; പ്രതി അഷ്കറിന്റെ വാഹനം അടിച്ച് തകര്ത്ത് അജ്ഞാത സംഘം
തിരുവനന്തപുരം: നെടുമങ്ങാട്ടെ ഒന്നര വയസുകാരന്റെ കൊലപാതകത്തില് പ്രതി അഷ്കറിന്റെ വാഹനം അടിച്ച് തകര്ത്ത് അജ്ഞാത സംഘം. ഇന്ന് പുലര്ച്ചെയാണ് സംഭവം. പനവൂരിലെ വാടക വീടിന് മുന്നിലെ റോഡില് പാര്ക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വാഹനമാണ് അടിച്ച് തകര്ത്ത നിലയില് കാണപ്പെട്ടത്. ബൈക്കില് എത്തിയ രണ്ടംഗ സംഘമാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് നാട്ടുകാര് പറഞ്ഞു.
ടാക്സി തൊഴിലാളിയായിരുന്നു അഷ്കര്. ആറ് മാസം മുന്പാണ് അഷ്കര് പനവൂരിലെ വാടക വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയതെന്നാണ് നാട്ടുകാര് പറയുന്നത്. രണ്ട് മാസം മുന്പായിരുന്നു അഖിലയും കുഞ്ഞും ഇവിടേയ്ക്ക് എത്തിയത്. അധികം സഹകരണമില്ലാത്ത പ്രകൃതക്കാരായിരുന്നു അഷ്കറും അഖിലയും. കുഞ്ഞിനെ അധികം പുറത്തേക്ക് കണ്ടിരുന്നില്ലെന്നും നാട്ടുകാര് പറഞ്ഞു. അഷ്കറും അഖിലയും താമസിച്ചിരുന്ന വീടിന് സമീപം അധികം വീടുകള് ഇല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്താന് ഇത്തരത്തിലൊരു വീട് തെരഞ്ഞെടുത്തതാണോ എന്ന സംശയമുണ്ടെന്നും നാട്ടുകാര് പറഞ്ഞു.