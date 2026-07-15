മിക്സ്ചർ കഴിക്കുന്നതിനിടെ കടല ശ്വാസനാളിയിൽ കുടുങ്ങി; മലപ്പുറത്ത് മൂന്ന് വയസ്സുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

By  Metro Desk Jul 15, 2026, 15:38 IST
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മലപ്പുറം: വീട്ടിലിരുന്ന് മിക്സ്ചർ കഴിക്കുന്നതിനിടെ കടല അബദ്ധത്തിൽ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി മൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ മരണപ്പെട്ടു. കുന്നുംപുറം ചെങ്ങാനി കാരാട്ടാലുങ്ങൽ വെല്ലക്കാടൻ മുനീറിന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് റിസാൻ ആണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ ദാരുണ സംഭവം നടന്നത്.

​തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം വീട്ടിലിരുന്ന് മിക്സ്ചർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മിക്സ്ചറിലെ കടല അബദ്ധത്തിൽ കുട്ടിയുടെ ശ്വാസനാളിയിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കടുത്ത ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെടുകയും കുട്ടി ബോധരഹിതനാവുകയും ചെയ്തു.

​ഉടൻ തന്നെ പരിഭ്രാന്തരായ ബന്ധുക്കളും അയൽവാസികളും ചേർന്ന് കുട്ടിയെ കുന്നുംപുറത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. തുടർന്ന് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എത്തിച്ച് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു.

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