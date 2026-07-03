അമ്മ'യിലുള്ളവർക്ക് ജനാധിപത്യബോധമില്ല; ചെറിയ ഈഗോയും വലിയ അധികാരക്കൊതിയും: തുറന്നടിച്ച് ജോയ് മാത്യു നിർവാഹകസമിതിയിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചു"
കൊച്ചി: മലയാള ചലച്ചിത്ര അഭിനേതാക്കളുടെ സംഘടനയായ 'അമ്മ'യിൽ (AMMA) ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങളും ഭിന്നതകളും വീണ്ടും തെരുവിലേക്ക്. സംഘടനയിലെ ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായ നിലപാടുകളിലും ഭാരവാഹികളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രമുഖ നടനും സംവിധായകനുമായ ജോയ് മാത്യു നിർവാഹകസമിതി (Executive Committee) അംഗത്വത്തിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചു. ജോയ് മാത്യുവിന് പിന്നാലെ നടന്മാരായ കൈലാഷ്, ജയൻ ചേർത്തല എന്നിവരും തങ്ങളുടെ രാജിക്കത്ത് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.
അങ്ങേയറ്റം രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് ജോയ് മാത്യു തന്റെ രാജിക്കത്തിൽ സംഘടനയിലെ നിലവിലെ അവസ്ഥയെ വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്:
"താരസംഘടന ഇന്ന് പൊതുജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അപഹാസ്യരായിത്തീർന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഞാനടക്കമുള്ള പുതിയ ഭരണസമിതിയുടെ പിടിപ്പുകേടാണ്. ഭരണസമിതിയിലേക്ക് വന്നവരുടെ ചെറിയ ഈഗോയും വലിയ അധികാരക്കൊതിയും കാരണം സംഘടന പൊതുജനമധ്യത്തിൽ പരിഹാസ്യമായി, സമൂഹത്തിന് ചിരിക്കാനുള്ള വകയായി മാറി. നിർവാഹകസമിതി അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ജനാധിപത്യബോധമോ പരസ്പര ബഹുമാനമോ ഇല്ല."
അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ആരോഗ്യപരമായ ചർച്ചകളോ തീരുമാനങ്ങളോ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നും, മാർക്കറ്റിലെ രീതിയിലാണ് പലരും പെരുമാറുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംഘടനയുടെ ഈ അവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ മാനസിക രോഗം ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു 'സൈക്യാട്രിസ്റ്റ്' കൂടി 'അമ്മ'യിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട അവസ്ഥയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ജോയ് മാത്യു പരിഹസിച്ചിരുന്നു. മികച്ച പ്രവർത്തനം പ്രതീക്ഷിച്ച് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത വോട്ടർമാരോട് അദ്ദേഹം ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു.
മുതിർന്ന ഭാരവാഹികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളും കാരണം മുൻപ് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ജോയ് മാത്യുവിന്റെ ഈ നിർണായകമായ രാജി. താരസംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ വലിയൊരു നേതൃത്വ പ്രതിസന്ധിക്കാണ് ഈ കൂട്ടരാജി വഴിതുറന്നിരിക്കുന്നത്.