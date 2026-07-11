പൊലീസിന് നേരെ തോക്കുചൂണ്ടി പന്നിപ്പടക്കമേറിഞ്ഞു; പ്രവാസി വ്യവസായിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിലെ പ്രതി 'ആട് ഷമീറും' സംഘവും പിടിയിൽ

By  Metro Desk Jul 11, 2026, 12:06 IST
ആട് ഷെമീർ

കോഴിക്കോട്: പ്രവാസി വ്യവസായി മുഹമ്മദാലിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതികളെ പിടികൂടാനെത്തിയ പൊലീസ് സംഘത്തിന് നേരെ ബോംബേറും തോക്കുചൂണ്ടലും. കേസിലെ കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളി 'ആട് ഷമീറും' കൂട്ടാളികളുമാണ് പൊലീസിനെ ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചത്. സാഹസികമായ നീക്കത്തിനൊടുവിൽ പ്രതികളെ പൊലീസ് സംഘം കീഴ്‌പ്പെടുത്തി.

​പ്രതികൾ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് പുലർച്ചെയോടെയാണ് പൊലീസ് സംഘം ഒളിത്താവളം വളഞ്ഞത്. പൊലീസിനെ കണ്ടതോടെ പ്രതികൾ അക്രമാസക്തരാവുകയായിരുന്നു. രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ പ്രതികൾ പൊലീസിന് നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടുകയും, കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പന്നിപ്പടക്കങ്ങൾ എറിയുകയുമായിരുന്നു. സ്ഫോടന ശബ്ദമുണ്ടാക്കി പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ച് ഓടി രക്ഷപ്പെടാനായിരുന്നു ഇവരുടെ നീക്കം.

​എങ്കിലും ജീവൻപോലും പണയപ്പെടുത്തി പൊലീസ് സംഘം പ്രതികളെ വളഞ്ഞുപിടികൂടുകയായിരുന്നു. അക്രമത്തിൽ ചില പൊലീസുകാർക്ക് നിസ്സാര പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. പ്രതികളുടെ പക്കൽ നിന്നും മാരകായുധങ്ങളും സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

​പ്രവാസി വ്യവസായി മുഹമ്മദാലിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പ്രധാന കണ്ണികളാണ് ഇപ്പോൾ പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്. ആട് ഷമീറിനെതിരെ മുൻപും നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പ്രതികളെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവരെ സഹായിച്ച മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്ന കാര്യവും പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.

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