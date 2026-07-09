പോലീസ് തലപ്പത്ത് വീണ്ടും അഴിച്ചുപണി; ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലും ഇന്റലിജൻസിലും വ്യാപക ചുമതല മാറ്റം
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന പോലീസ് തലപ്പത്ത് വൻ അഴിച്ചുപണി നടത്തി സർക്കാർ ഉത്തരവ്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച്, ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രമുഖ ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ എസ്. അജീത ബീഗം, എസ്. ശ്യാംസുന്ദർ എന്നിവർക്ക് പുതിയ ചുമതലകൾ നൽകി.
ഐ.ജി റാങ്കിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച എസ്. അജീത ബീഗത്തെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗം (Economic Offences Wing) ഐ.ജി.യായി നിയമിച്ചു. ഇതിന് പുറമെ ക്രൈംസ് 1 (തിരുവനന്തപുരം), സോഷ്യൽ പൊലീസിംഗ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്നിവയുടെ അധിക ചുമതലയും അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
നിലവിൽ സൗത്ത് സോൺ ഐ.ജി.യായിരുന്ന എസ്. ശ്യാംസുന്ദറിനെ ഇന്റലിജൻസ് ഐ.ജി.യായി സ്ഥലം മാറ്റി. കേരള പോലീസ് ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ അധിക ചുമതലയും അദ്ദേഹം വഹിക്കും.
ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഐ.ജി.യായിരുന്ന ജി. സ്പർജൻ കുമാറിനെ പുതിയ സൗത്ത് സോൺ ഐ.ജി.യായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ അടിയന്തര മാറ്റങ്ങൾ.