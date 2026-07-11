പൊലീസ് കൂടുതൽ ജനസൗഹൃദമാകും; ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ സ്റ്റേഷൻ ചുമതല എസ്.ഐമാർക്ക്: മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല

By  Metro Desk Jul 11, 2026, 14:29 IST
രമേശ് ചെനിത്തല

തിരുവനന്തപുരം: പൊലീസ് സംവിധാനം കൂടുതൽ ജനസൗഹൃദമാക്കുമെന്ന് (People Friendly) ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ ചുമതല സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്ക് (SI) നൽകും.

​പൊലീസിന്റെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുന്നതിനായി കൃത്യമായ 'പൊലീസ് ഓഡിറ്റ്' നടപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ജനങ്ങൾ നൽകുന്ന പരാതികളിൽ പരമാവധി വേഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

​ലഹരിമരുന്ന് മാഫിയയ്ക്കെതിരെ പൊലീസ് നടത്തിയ 'ഓപറേഷൻ തൂഫാൻ' വൻ വിജയമാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ റെയ്ഡിലൂടെ 32 കോടി രൂപയുടെ ലഹരിമരുന്നാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ലഹരിക്കെതിരെ ജനങ്ങളിൽ നല്ല അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ ദൗത്യത്തിന് സാധിച്ചു. നിരന്തരം തന്ത്രങ്ങൾ മാറ്റുന്ന ലഹരി മാഫിയയെ നേരിടാൻ അഞ്ച് തെക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചേർന്ന് ഇന്നലെ നടത്തിയ യോഗം തികച്ചും വിജയകരമായിരുന്നുവെന്നും മന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

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