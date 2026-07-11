പൊലീസ് കൂടുതൽ ജനസൗഹൃദമാകും; ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ സ്റ്റേഷൻ ചുമതല എസ്.ഐമാർക്ക്: മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല
തിരുവനന്തപുരം: പൊലീസ് സംവിധാനം കൂടുതൽ ജനസൗഹൃദമാക്കുമെന്ന് (People Friendly) ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ ചുമതല സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്ക് (SI) നൽകും.
പൊലീസിന്റെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുന്നതിനായി കൃത്യമായ 'പൊലീസ് ഓഡിറ്റ്' നടപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ജനങ്ങൾ നൽകുന്ന പരാതികളിൽ പരമാവധി വേഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ലഹരിമരുന്ന് മാഫിയയ്ക്കെതിരെ പൊലീസ് നടത്തിയ 'ഓപറേഷൻ തൂഫാൻ' വൻ വിജയമാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ റെയ്ഡിലൂടെ 32 കോടി രൂപയുടെ ലഹരിമരുന്നാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ലഹരിക്കെതിരെ ജനങ്ങളിൽ നല്ല അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ ദൗത്യത്തിന് സാധിച്ചു. നിരന്തരം തന്ത്രങ്ങൾ മാറ്റുന്ന ലഹരി മാഫിയയെ നേരിടാൻ അഞ്ച് തെക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചേർന്ന് ഇന്നലെ നടത്തിയ യോഗം തികച്ചും വിജയകരമായിരുന്നുവെന്നും മന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.