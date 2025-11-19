ആശ്വസിക്കാനായില്ല, കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില; പവന് വീണ്ടും 91,000 കടന്നു
Nov 19, 2025, 11:58 IST
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. പവന് ഇന്ന് 880 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ പവന്റെ വില വീണ്ടും 91,000 രൂപ കടന്നു. 91,560 രൂപയാണ് ഇന്നൊരു പവന്റെ വില. ഗ്രാമിന് 110 രൂപ ഉയർന്ന് 11,445 രൂപയായി
ഇന്നലെ 1280 രൂപ പവന് കുറഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായി പവന് വില കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് വീണ്ടും വിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു.
രാജ്യാന്തര വിലയിലെ മാറ്റമാണ് സംസ്ഥാനത്തും പ്രതിഫലിച്ചത്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണവിലയും വർധിച്ചു. ഗ്രാമിന് 90 രൂപ ഉയർന്ന് 9364 രൂപയായി