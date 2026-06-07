പൊതുദർശനം അവസാനിച്ചു; പ്രിയതാരം സലീം കുമാർ ഇനി വീട്ടിലേക്ക്: സംസ്കാരം വൈകിട്ട് ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ
കൊച്ചി: മലയാള സിനിമയിലെ ഹാസ്യസാമ്രാട്ടും ദേശീയ പുരസ്കാര ജേതാവുമായ നടൻ സലീം കുമാറിന്റെ ഭൗതികശരീരം പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വടക്കൻ പറവൂരിലെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. രാവിലെ 9 മണി മുതൽ പറവൂർ ടൗൺഹാളിൽ നടന്ന പൊതുദർശനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ, സാംസ്കാരിക, സിനിമാ രംഗത്തെ പ്രമുഖരും ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകരും അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു.
മമ്മൂട്ടി, ജയറാം, ദിലീപ്, ജയസൂര്യ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ടൗൺഹാളിലെത്തി തങ്ങളുടെ പ്രിയ സുഹൃത്തിന് അവസാനമായി ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. പതിറ്റാണ്ടുകളോളം മലയാളികളെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രിയ കലാകാരനെ ഒരുനോക്ക് കാണാൻ വൻ ജനപ്രവാഹമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്.
ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെ ടൗൺഹാളിലെ പൊതുദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ഭൗതികശരീരം വടക്കൻ പറവൂരിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് വീട്ടുവളപ്പിൽ പൂർണ്ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയായിരിക്കും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക.