ചോദ്യപേപ്പർ മാറി; പത്താം ക്ലാസ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ പിഎസ്സി റദ്ദാക്കി
Jul 18, 2026, 14:09 IST
തിരുവനന്തപുരം: ചോദ്യപേപ്പർ മാറിയതിനെത്തുടർന്ന് പിഎസ്സി (PSC) പത്താം ക്ലാസ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ റദ്ദാക്കി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിൽ സംഭവിച്ച ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയെ തുടർന്നാണ് അടിയന്തരമായി പരീക്ഷ റദ്ദാക്കാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചത്.
മറ്റൊരു പരീക്ഷയ്ക്കായി തയാറാക്കിയ ചോദ്യപേപ്പറാണ് ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തതെന്നാണ് വിവരം. പരീക്ഷ തുടങ്ങി അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചോദ്യപേപ്പറിൽ വന്ന വലിയ മാറ്റം അധികൃതരുടെയും ഉദ്യോഗാർഥികളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാവുകയും, തുടർന്ന് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുകയാണെന്ന് പിഎസ്സി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു.
മാറ്റിവെച്ച പരീക്ഷയുടെ പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് പിഎസ്സി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വീഴ്ച വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.