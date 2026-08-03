മഴ തിമിർക്കുന്നു; മലപ്പുറം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, കോഴിക്കോട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി
കനത്ത മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നാളെ അവധി.
പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധി ബാധകമാണ്. മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി, പി.എസ്.എസി. പരീക്ഷകള്ക്ക് മാറ്റമില്ല.
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില് പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള് ഉള്പ്പെടയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ജില്ലാ കളക്ടര് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രളയബാധിത ക്യാമ്പുകള് സ്കൂളുകളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതിനാലും അവധി നല്കുന്നുവെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടര് അറിയിച്ചു.
മലപ്പുറം ജില്ലയില് ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മദ്രസകള്, ട്യൂഷന് സെന്ററുകള്, അങ്കണവാടികള് എന്നിവയ്ക്കും അവധി ബാധകമാണ്. മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി, പിഎസ്എസി. പരീക്ഷകള് എന്നിവയ്ക്ക് മാറ്റമില്ല.
ആലപ്പുഴയില് നാളെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള്ക്കുള്പ്പടെ അവധി ബാധകമാണ്.
മുന് നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകള്ക്ക് മാറ്റമില്ല.
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മലയോര- തീരദേശ മേഖലകളിലും മറ്റും ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നതിനാലും വെള്ളക്കെട്ടുള്ളതിനാലും ജില്ലയിലെ സ്കൂളുകള്, മദ്രസകള്, ട്യൂഷന് സെന്ററുകള്, പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള്, അങ്കണവാടികള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള മുഴുവന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകള്, ഓണ്ലൈന് ക്ലാസുകള് എന്നിവക്ക് അവധി ബാധകമല്ല.
കണ്ണൂര് ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂര്, തളിപ്പറമ്പ്, ഇരിട്ടി താലൂക്കുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും നാളെ അവധിയാണ്. ഇവിടെ പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള്ക്ക് ബാധകമല്ല.
ഇടുക്കി ജില്ലയില് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ക്യാമ്പ് അവസാനിക്കുന്ന ദിവസം വരെ ജില്ലാ കളക്ടര് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
വയനാട് ജില്ലയില് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടര് അറിയിച്ചു.