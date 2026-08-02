മഴ കനക്കും; നാളെ സംസ്ഥാനത്ത് 14 ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ട്
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മഴ കനക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നാളെ സംസ്ഥാനത്തെ 14 ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ട് (Yellow Alert) പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ ലഭിക്കുന്ന ശക്തമായ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഴയ്ക്കൊപ്പം മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ജാഗ്രത വേണം മലയോര മേഖലകളിൽ: തുടർച്ചയായി മഴ ലഭിക്കുന്ന മലയോര മേഖലകളിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ, ഉരുൾപൊട്ടൽ, മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വിലക്ക്: കേരള-ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ കാറ്റിന്റെ വേഗത വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്.
പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം: താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. ജലാശയങ്ങളിലും നദികളിലും ഇറങ്ങുന്നതിനും മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള രാത്രികാല യാത്രകൾക്കും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രധാന ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ:
- പുഴകളിലും ജലാശയങ്ങളിലും കുളിക്കാനോ മീൻപിടിക്കാനോ ഇറങ്ങരുത്.
- താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും നദിക്കരകളിലും വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാറ്റിപ്പാർക്കാൻ സജ്ജരാകുക.
- ശക്തമായ കാറ്റിൽ മരങ്ങളോ പോസ്റ്റുകളോ കടപുഴകി വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മേൽക്കൂര ഉറപ്പില്ലാത്ത കെട്ടിടങ്ങളിലും മരച്ചുവട്ടിലും നിലയുറപ്പിക്കരുത്.
അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ താലൂക്ക്, ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ കൺട്രോൾ റൂമുകൾ പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.