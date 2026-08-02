മഴ കനക്കും; നാളെ സംസ്ഥാനത്ത് 14 ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ട്

By  Metro Desk Aug 2, 2026, 20:10 IST
മഴ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മഴ കനക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നാളെ സംസ്ഥാനത്തെ 14 ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ട് (Yellow Alert) പ്രഖ്യാപിച്ചു.

​ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ ലഭിക്കുന്ന ശക്തമായ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഴയ്ക്കൊപ്പം മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ട്.

ജാഗ്രത വേണം മലയോര മേഖലകളിൽ: തുടർച്ചയായി മഴ ലഭിക്കുന്ന മലയോര മേഖലകളിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ, ഉരുൾപൊട്ടൽ, മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വിലക്ക്: കേരള-ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ കാറ്റിന്റെ വേഗത വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്.

പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം: താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. ജലാശയങ്ങളിലും നദികളിലും ഇറങ്ങുന്നതിനും മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള രാത്രികാല യാത്രകൾക്കും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രധാന ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ:

  1. ​പുഴകളിലും ജലാശയങ്ങളിലും കുളിക്കാനോ മീൻപിടിക്കാനോ ഇറങ്ങരുത്.
  2. ​താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും നദിക്കരകളിലും വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാറ്റിപ്പാർക്കാൻ സജ്ജരാകുക.
  3. ​ശക്തമായ കാറ്റിൽ മരങ്ങളോ പോസ്റ്റുകളോ കടപുഴകി വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മേൽക്കൂര ഉറപ്പില്ലാത്ത കെട്ടിടങ്ങളിലും മരച്ചുവട്ടിലും നിലയുറപ്പിക്കരുത്.

​അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ താലൂക്ക്, ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ കൺട്രോൾ റൂമുകൾ പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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