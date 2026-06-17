വീട്ടിൽ പോയി ചോദിക്ക് എന്ന പരാമർശം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കി; പിണറായി വിജയനെതിരേ രൂക്ഷ വിമർശനം
Jun 17, 2026, 11:39 IST
പത്തനംതിട്ട: മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ പിണറായി വിജയനെതിരേ രൂക്ഷ വിമർശനം. പത്തനംതിട്ട സിപിഎം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു വിമർശനം.
പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ചോദിക്ക് എന്ന പരാമർശം ശരിയായ ശൈലിയല്ലെന്നും ഇത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കിയതായും വിമർശനം ഉയർന്നു.
പിണറായി വിജയന്റെ വിവാദ പരാമർശങ്ങൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടിയായെന്നും വിമർശനമുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിപിഎം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനെതിരേ മുതിർന്ന നേതാക്കളായ എം.എ. ബേബിയും പി. രാജീവും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.