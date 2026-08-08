മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ഇന്ന് തുറക്കും; തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വെള്ളമൊഴുക്കുന്നത് കാർഷിക-കുടിവെള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക്
Aug 8, 2026, 10:31 IST
ഇടുക്കി: തമിഴ്നാട്ടിലെ കാർഷിക, കുടിവെള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ഇന്ന് തുറക്കും. തേക്കടിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രത്യേക പൂജകൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തുക.
തമിഴ്നാട്ടിലെ കമ്പം താഴ്വരയിലുള്ള 14,707 ഏക്കർ സ്ഥലത്തെ ഒന്നാം ഘട്ട നെൽക്കൃഷിക്കായി വെള്ളം നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്നത്.
സെക്കൻഡിൽ 200 ഘനയടി (cusecs) വീതം തുടർച്ചയായി 120 ദിവസത്തേക്കാണ് വെള്ളം തുറന്നുവിടുന്നത്.