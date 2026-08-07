മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടർ നാളെ തുറക്കും; കമ്പം താഴ്‌വരയിലേക്ക് വെള്ളമൊഴുക്കും: മുന്നറിയിപ്പ്

By  Metro Desk Updated: Aug 7, 2026, 18:45 IST
Mullaperiyar

 

തേക്കടി/ഇടുക്കി: മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകൾ നാളെ തുറക്കുമെന്ന് തമിഴ്നാട് ജലവിഭവ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. കമ്പം താഴ്‌വരയിലെ കൃഷിഭൂമിയിലേക്ക് ജലസേചന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വെള്ളം തുറന്നുവിടുന്നതിനാണ് ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തുന്നത്.

​വെള്ളം തുറന്നുവിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൈഗൈ നദിയുടെയും അനുബന്ധ തോടുകളുടെയും തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് തമിഴ്നാട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ജാഗ്രതാനിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

ലക്ഷ്യം: തമിഴ്നാടൻ അതിർത്തി മേഖലയിലെ കമ്പം താഴ്‌വര, തേനി ജില്ലകളിലെ കൃഷിഭൂമികളിലേക്ക് ജലസേചനം ഉറപ്പാക്കൽ.

മുൻകരുതൽ: താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കാനും നദിക്കരകളിൽ പോകുന്നതും കന്നുകാലികളെ ഇറക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കാനും നിർദേശമുണ്ട്.

കേരളത്തിൽ തുടരുന്ന നിരീക്ഷണം: തമിഴ്നാട് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നതോടെ പെരിയാർ തീരത്ത് ആശങ്കകൾക്ക് അയവുണ്ടാകുമെങ്കിലും ഇടുക്കി ജില്ലാ ഭരണകൂടവും റവന്യൂ സംഘവും സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്.

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