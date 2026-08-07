മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടർ നാളെ തുറക്കും; കമ്പം താഴ്വരയിലേക്ക് വെള്ളമൊഴുക്കും: മുന്നറിയിപ്പ്
തേക്കടി/ഇടുക്കി: മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകൾ നാളെ തുറക്കുമെന്ന് തമിഴ്നാട് ജലവിഭവ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. കമ്പം താഴ്വരയിലെ കൃഷിഭൂമിയിലേക്ക് ജലസേചന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വെള്ളം തുറന്നുവിടുന്നതിനാണ് ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തുന്നത്.
വെള്ളം തുറന്നുവിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൈഗൈ നദിയുടെയും അനുബന്ധ തോടുകളുടെയും തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് തമിഴ്നാട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ജാഗ്രതാനിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
ലക്ഷ്യം: തമിഴ്നാടൻ അതിർത്തി മേഖലയിലെ കമ്പം താഴ്വര, തേനി ജില്ലകളിലെ കൃഷിഭൂമികളിലേക്ക് ജലസേചനം ഉറപ്പാക്കൽ.
മുൻകരുതൽ: താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കാനും നദിക്കരകളിൽ പോകുന്നതും കന്നുകാലികളെ ഇറക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കാനും നിർദേശമുണ്ട്.
കേരളത്തിൽ തുടരുന്ന നിരീക്ഷണം: തമിഴ്നാട് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നതോടെ പെരിയാർ തീരത്ത് ആശങ്കകൾക്ക് അയവുണ്ടാകുമെങ്കിലും ഇടുക്കി ജില്ലാ ഭരണകൂടവും റവന്യൂ സംഘവും സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്.