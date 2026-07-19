മഞ്ഞുരുകുന്നു; KSU സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിന് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുമതി നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി: നാളെയോ മറ്റന്നാളോ കണ്ടേക്കും

By  Metro Desk Jul 19, 2026, 21:42 IST
വിഡി സതീശൻ

തിരുവനന്തപുരം: ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിനുള്ളിലും പോഷകസംഘടനകൾക്കിടയിലും ഉയർന്നുവന്ന തർക്കങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ അയവ്. കെ.എസ്.യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അലോഷ്യസ് സേവ്യറിന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സമയം അനുവദിച്ചു. നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

​ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ നിയമനത്തിൽ കെ.എസ്.യു ഉയർത്തിയ ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ, മുഖ്യമന്ത്രി കെ.എസ്.യു പ്രസിഡന്റിന് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചുവെന്ന വാർത്തകൾ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ പാർട്ടി നേതൃത്വം വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

​ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകൾ മൂലമാണ് കൂടിക്കാഴ്ച വൈകിയതെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വരുംദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയോടെ സംഘടനയ്ക്കുള്ളിലെ അസ്വാരസ്യങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ പ്രതീക്ഷ. 

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