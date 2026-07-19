മഞ്ഞുരുകുന്നു; KSU സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിന് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുമതി നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി: നാളെയോ മറ്റന്നാളോ കണ്ടേക്കും
തിരുവനന്തപുരം: ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിനുള്ളിലും പോഷകസംഘടനകൾക്കിടയിലും ഉയർന്നുവന്ന തർക്കങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ അയവ്. കെ.എസ്.യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അലോഷ്യസ് സേവ്യറിന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സമയം അനുവദിച്ചു. നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ നിയമനത്തിൽ കെ.എസ്.യു ഉയർത്തിയ ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ, മുഖ്യമന്ത്രി കെ.എസ്.യു പ്രസിഡന്റിന് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചുവെന്ന വാർത്തകൾ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ പാർട്ടി നേതൃത്വം വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകൾ മൂലമാണ് കൂടിക്കാഴ്ച വൈകിയതെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വരുംദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയോടെ സംഘടനയ്ക്കുള്ളിലെ അസ്വാരസ്യങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ പ്രതീക്ഷ.