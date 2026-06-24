വാണിയപ്പാറയിലെ കല്ലറ തുറന്നു; ഉള്ളത് രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ മാത്രം: ദുരൂഹതയൊഴിയുന്നു
കണ്ണൂർ: ഏറെ നാളായി പ്രദേശത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ആശങ്കകൾക്കും ദുരൂഹതകൾക്കും വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് കണ്ണൂർ വാണിയപ്പാറയിലെ പള്ളി കല്ലറ തുറന്ന് പരിശോധിച്ചു. കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ മൂന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്നാണ് പോലീസും ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരും ചേർന്ന് പരിശോധന നടത്തിയത്. എന്നാൽ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ മാത്രമാണ് കല്ലറയിൽ ഉള്ളതെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
നേരത്തെ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ കണ്ടെത്തിയ പായ, മൃതദേഹത്തിന് അടിയിൽ വെച്ചതാണെന്നാണ് നിലവിലെ നിഗമനം. മുമ്പ് പള്ളി അധികൃതർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരിക്കോട്ടക്കരി പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. കാണാതായ സിജോ സ്കറിയ എന്ന വ്യക്തിയുടെ തിരോധാനവുമായി ഈ കല്ലറയ്ക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളും ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ കല്ലറയിൽ സിജോയുടെ മൃതദേഹം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഈ നിഗമനത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.
2006-ൽ അന്തരിച്ച മറിയം എന്ന വയോധികയുടെയും, 2015-ൽ അന്തരിച്ച ജെയിംസ് എന്നയാളുടെയും മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഈ 38-ാം നമ്പർ കല്ലറയിൽ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള വിദഗ്ധ സംഘവും ഫോറൻസിക് സർജനും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയാണ് പരിശോധനകൾ നടത്തിയത്. ശേഖരിച്ച തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾക്കായി ബന്ധുക്കളുടെ ഡിഎൻഎ (DNA) അടക്കം ശേഖരിക്കാൻ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. റൂറൽ എഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.