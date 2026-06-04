ട്രഷറി നീക്കിയിരിപ്പ് വെറും 2,211 കോടി; സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ധനസ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കുന്ന ധവളപത്രം സഭയിൽ
തിരുവനന്തപുരം: കേരളം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ധവളപത്രം മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ നിയമസഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വച്ചു. ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ മുൻ ഉപാധ്യക്ഷൻ ഡോ. കെ.എം. ചന്ദ്രശേഖർ അധ്യക്ഷനായ വിദഗ്ധ സമിതി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടാണ് സർക്കാർ സഭയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മേയ് 16 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ട്രഷറി നീക്കിയിരിപ്പ് വെറും 2,211 കോടി രൂപ മാത്രമാണെന്ന് ധവളപത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലവിലെ ആകെ കടബാധ്യത 5.07 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർന്നതായാണ് കണ്ടെത്തൽ. ദൈനംദിന ചെലവുകൾക്ക് പോലും പണമില്ലാത്ത വിധം ട്രഷറി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാണ്. ലഭ്യമാകുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ 77 ശതമാനവും നിർബന്ധിത ചെലവുകൾക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ധവളപത്രത്തിലെ പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ:
- ആകെ കടബാധ്യത: ₹5.07 ലക്ഷം കോടി
- ട്രഷറി നീക്കിയിരിപ്പ്: ₹2,211 കോടി (മേയ് 16 വരെയുള്ള കണക്ക്)
- ശമ്പള, പെൻഷൻ കുടിശിക: ₹48,733 കോടി
- കിഫ്ബി വായ്പാബാധ്യത: ₹21,000 കോടി
- പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഞ്ചിതനഷ്ടം: ₹78,851 കോടി (ഇതിൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി, വാട്ടർ അതോറിറ്റി എന്നിവയാണ് നഷ്ടത്തിൽ മുന്നിൽ)
ധവളപത്രം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമല്ലെന്നും ഭാവി കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനായുള്ള അടിസ്ഥാന രേഖയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് ധവളപത്രം തയ്യാറാക്കിയതെന്നും ഇത് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനമാണെന്നും ആരോപിച്ച് മുൻ ധനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം വിയോജന പ്രമേയവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 5,000 കോടിയിലധികം രൂപ ഖജനാവിൽ ബാക്കിവെച്ചാണ് തങ്ങൾ പടിയിറങ്ങിയതെന്നാണ് മുൻ സർക്കാരിന്റെ വാദം.