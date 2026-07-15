തൃശ്ശൂരിൽ സ്കൂൾ പാചകപുര കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷണം; അരിയും കുക്കറും ഉൾപ്പെടെ കവർന്നു
Jul 15, 2026, 19:28 IST
തൃശ്ശൂർ: കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ സ്കൂൾ പാചകപുരയിൽ വൻ മോഷണം. കോതപറമ്പ് വാസുദേവ വിലാസം യു.പി. സ്കൂളിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. സ്കൂളിലെ പാചകപ്പുരയും സ്റ്റോറൂമും കുത്തിത്തുറന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാധനങ്ങളാണ് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്.
അഞ്ച് ചാക്ക് അരി, കുക്കറുകൾ, വലിയ പാത്രങ്ങൾ, മിക്സി, മറ്റ് പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് മോഷ്ടാക്കൾ കവർന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ സ്കൂൾ അധികൃതർ എത്തിയപ്പോഴാണ് പൂട്ടുപൊളിച്ച നിലയിൽ പാചകപ്പുര കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് വിവരം പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
സംഭവത്തിൽ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെ സി.സി.ടി.വി (CCTV) ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പോലീസ് നിലവിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.