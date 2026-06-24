അമ്മ സംഘടനക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ; എല്ലാം ശരിയാകും: പ്രതികരിച്ച് മമ്മൂട്ടി
Updated: Jun 24, 2026, 10:52 IST
അമ്മ' (AMMA) സംഘടനയ്ക്കുള്ളിലെ സമീപകാല വിവാദങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറന്ന് മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി. സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെന്നും അതെല്ലാം ഉടൻ തന്നെ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
"ഒരു വലിയ കുടുംബമാകുമ്പോൾ അവിടെ ചെറിയ പിണക്കങ്ങളും ഇണക്കങ്ങളും സ്വാഭാവികമാണ്. 'അമ്മ'യിൽ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത്ര വലിയ കാര്യങ്ങളല്ല. ചർച്ചകളിലൂടെയും കൂട്ടായ തീരുമാനങ്ങളിലൂടെയും എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശരിയാകും," മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു.
സംഘടനയുടെ നേതൃമാറ്റവും അമ്മയുടെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു താരം. എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഒരുമയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.