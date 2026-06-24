അമ്മ സംഘടനക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ; എല്ലാം ശരിയാകും: പ്രതികരിച്ച് മമ്മൂട്ടി

By  Metro Desk Updated: Jun 24, 2026, 10:52 IST
അമ്മ മമ്മൂട്ടി

അമ്മ' (AMMA) സംഘടനയ്ക്കുള്ളിലെ സമീപകാല വിവാദങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറന്ന് മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി. സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെന്നും അതെല്ലാം ഉടൻ തന്നെ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

​"ഒരു വലിയ കുടുംബമാകുമ്പോൾ അവിടെ ചെറിയ പിണക്കങ്ങളും ഇണക്കങ്ങളും സ്വാഭാവികമാണ്. 'അമ്മ'യിൽ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത്ര വലിയ കാര്യങ്ങളല്ല. ചർച്ചകളിലൂടെയും കൂട്ടായ തീരുമാനങ്ങളിലൂടെയും എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശരിയാകും," മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു.

​സംഘടനയുടെ നേതൃമാറ്റവും അമ്മയുടെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു താരം. എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഒരുമയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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