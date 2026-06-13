സംസ്ഥാനത്ത് നിപ വ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല; ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.മുരളീധരൻ
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ നിപ വൈറസ് വ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും പൊതുജനങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.മുരളീധരൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. കോഴിക്കോട് ഫറോക്ക് സ്വദേശിയായ 43-കാരന് നിപ സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് സ്വീകരിച്ച പ്രതിരോധ നടപടികൾ വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
നിലവിൽ നിപ ലക്ഷണങ്ങളോടെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നവരിൽ നിന്നും ഇതുവരെ നടത്തിയ പരിശോധനകളുടെ ഫലങ്ങളെല്ലാം നെഗറ്റീവാണെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ കഴിയുന്ന രോഗിയുടെ നിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. രോഗിയുമായി അടുത്ത സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ 77 പേരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി ഇവരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 58 പേർ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും 14 പേർ രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കളുമാണ്. സമ്പർക്കപ്പട്ടികയിലുള്ള ആർക്കും നിലവിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ല എന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്.
നിപ പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്ന വിമർശനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതം മാത്രമാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിപ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ താൻ കോഴിക്കോട് എത്തി ആവശ്യമായ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രതിരോധ നടപടികളും ഏകോപിപ്പിച്ചതാണെന്നും വീണുകിട്ടിയ ആയുധം പോലെ പ്രതിപക്ഷം ഈ സാഹചര്യത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും കെ.മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി.
മെയ് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കാലയളവ് വവ്വാലുകളുടെ പ്രജനന സമയമായതിനാൽ നിപ പടരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഉയർന്ന റിസ്ക് കാലഘട്ടമാണ്. രോഗബാധിതനായ വ്യക്തി ഒരു പഴയ ഗോഡൗൺ വൃത്തിയാക്കിയപ്പോൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന വവ്വാലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നാകാം വൈറസ് ബാധിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. വവ്വാലുകളെ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്പർശിക്കാനോ ഉപദ്രവിക്കാനോ പാടില്ലെന്നും സംശയകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ അധികൃതരെ വിവരമറിയിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.