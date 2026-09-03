സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഭാഗിക വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണത്തിന് സാധ്യത; വൈകുന്നേരം 7 മുതൽ 12 വരെ ജാഗ്രത വേണമെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി
Sep 3, 2026, 09:01 IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണത്തിന് സാധ്യതയെന്ന് കെഎസ്ഇബി. 15 മിനിറ്റ് മുതല് അരമണിക്കൂര് വരെയുള്ള സമയങ്ങളില് വൈദ്യുതി തടസപ്പെട്ടേക്കും. വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിമുതല് 12 മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളില് വൈദ്യുതി ഭാഗികമായി തടസപ്പെടാനാണ് സാധ്യത. ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്ത് ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരുന്നു.
ദേശീയതലത്തില് വൈദ്യുതിയുടെ കുറവ് ഉണ്ടായതാണ് കാരണമെന്നാണ് കെഎസ്ഇബി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 600 മുതല് 700 മെഗാവാട്ടിന്റെ കുറവ് പീക്ക് സമയങ്ങളില് കേരളത്തില് ഉണ്ടെന്ന് കെഎസ്ഇബി വ്യക്തമാക്കി. പവര് എക്സ്ചേഞ്ചില് നിന്ന് വൈദ്യുതി ലഭിക്കാത്തതും മഴ കുറഞ്ഞതും പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്നും വിശദീകരണമുണ്ട്. ഇന്നലെയും വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണമുണ്ടായിരുന്നു.