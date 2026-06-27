വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന്റെ നികുതി ഇളവിൽ പിന്നോട്ടില്ല; ധനബില്ലിന്റെ കരട് പുറത്തിറക്കി സർക്കാർ
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ച വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന്റെ നികുതി ഇളവ് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സർക്കാർ. നികുതി ഇളവ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ധനബില്ലിന്റെ കരട് സർക്കാർ പുറത്തിറക്കി. വരുന്ന ജൂലൈ ഒന്നിന് ബിൽ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും.
കേരള ജനറൽ സെയിൽസ് ടാക്സ് ആക്ടിലാണ് (KGST) ഇതിനായി ഭേദഗതി വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം വീര്യം കുറഞ്ഞ പാനീയങ്ങളിലെ ആൽക്കഹോളിന്റെ അളവ് (Alcohol percentage) അടിസ്ഥാനമാക്കി രണ്ട് തട്ടുകളായാണ് നികുതി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 0.5% മുതൽ 10% വരെ വീര്യമുള്ള മദ്യത്തിന് 120 ശതമാനവും, 10% മുതൽ 20% വരെ വീര്യമുള്ളവയ്ക്ക് 175 ശതമാനവുമായിരിക്കും നികുതി.
മദ്യനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നണിക്കുള്ളിലും പ്രതിപക്ഷത്തുനിന്നും കടുത്ത എതിർപ്പുകൾ ഉയരുന്നതിനിടയിലാണ് നികുതി ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതില്ലെന്ന ഉറച്ച തീരുമാനവുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. എന്നാൽ ധനബിൽ പാസായാലും വിപണിയിൽ പുതിയ ഇനം മദ്യങ്ങൾ ഉടൻ വിൽപനയ്ക്ക് എത്തില്ലെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.
ബിൽ നിയമസഭ പാസാക്കിയാലും, ലൈസൻസ് ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ എക്സൈസ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമേ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഇത്തരം മദ്യങ്ങളുടെ വിൽപനയ്ക്ക് അനുമതി നൽകൂ. പുതിയ ഇനം മദ്യം വിപണിയിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതി കൂടി ആവശ്യമാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഘടകകക്ഷികളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.