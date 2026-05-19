പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഉ​പ​നേ​താ​വ് വി​ട്ടൊ​രു ക​ളി​യി​ല്ല; നിലപാട് ക​ടു​പ്പി​ച്ച് സി​പി​ഐ

By  Metro Desk May 19, 2026, 12:58 IST
Binoy CPI

കണ്ണൂർ: പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഉ​പ​നേ​താ​വ് സ്ഥാ​ന​ത്തി​നാ​യി ക​ടും​പി​ടു​ത്തം തു​ട​ർ​ന്ന് സി​പി​ഐ. പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​ർ​ഹ​ത​പ്പെ​ട്ട പ​ദ​വി​യാ​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​ത് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ നി​ന്നും ഒ​ര​ടി പോ​ലും പി​ന്നോ​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും സി​പി​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ് വി​ശ്വം പ​റ​ഞ്ഞു.

മു​ന്ന​ണി​ക്കു​ള്ളി​ൽ പ​ദ​വി​യെ​ച്ചൊ​ല്ലി ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് സി​പി​ഐ നി​ല​പാ​ട് ക​ടു​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​പ​നേ​താ​വാ​യി ആ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​യ ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ട്. എ​ൽ​ഡി​എ​ഫ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സി​പി​എം ത​ന്നെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​തൃ​പ​ദ​വി​യും ഉ​പ​നേ​താ​വ് പ​ദ​വി​യും കൈ​വ​ശം വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ക്കു​റി അ​തി​ന് മാ​റ്റം വേ​ണം. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം ന്യാ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് എ​ൽ​ഡി​എ​ഫി​ലെ മ​റ്റ് ക​ക്ഷി​ക​ൾ ത​ന്നെ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ബി​നോ​യ് വി​ശ്വം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം സ​തീ​ശ​ന്‍റെ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ച​ട​ങ്ങി​ൽ വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം മു​ഴു​വ​നാ​യി ചൊ​ല്ലി​യ​തി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു.

