ദ്വാരപാലകപാളി വിഷയത്തിൽ തെറ്റുപറ്റിയിട്ടില്ല; ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി ഗൂഢാലോചനയും നടത്തിയിട്ടില്ല: ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് പി എസ് പ്രശാന്ത്
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ മാറ്റിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ തനിക്കോ തന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതിക്കോ യാതൊരു തെറ്റും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് പ്രശാന്ത്. സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ സ്പോൺസർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി ചേർന്ന് യാതൊരുവിധ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനയും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
തനിക്കെതിരെ ഉയർന്നുവന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു. 2024 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ ബോർഡിന് മുന്നിലെത്തുന്നത്. അതിന് മുൻപ് ഇത്തരമൊരു സ്വർണ്ണ നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് ബോർഡിന് വിവരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒളിച്ചുവെക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഫയലുകൾ മാറ്റാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കോടതിയുടെ അനുമതി വാങ്ങാതെയാണ് 2025-ൽ പാളികൾ സ്വർണ്ണം പൂശാൻ കൊണ്ടുപോയത് എന്നതൊഴിച്ചാൽ മറ്റ് വീഴ്ചകളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ചാണ് വിഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയത്. പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസിൽ വെച്ച് ഒരു തവണ മാത്രമാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹവുമായി അടുത്ത സൗഹൃദമില്ലെന്നും പ്രശാന്ത് വിശദീകരിച്ചു.
ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് പ്രശാന്തിനെ നാലാം പ്രതിയാക്കി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രതികരണം. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രശാന്ത് അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെ പുതിയ കേസെടുക്കാൻ ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകിയിരുന്നു.