രോഗിയുടെ കാലിൽ പുഴുവരിച്ച സംഭവം: തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

By  Metro Desk Jun 4, 2026, 10:19 IST
Medical Collage TVM

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ രോഗിയുടെ കാലിൽ പുഴുവരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഗുരുതര അനാസ്ഥ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. വാർഡിൽ റൗണ്ട്സ് നടത്തിയ ഡോക്ടർക്കെതിരെയാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ അടിയന്തര നടപടി. സംഭവത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

​ബൈക്ക് അപകടത്തെ തുടർന്ന് കാലിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന പാരിപ്പള്ളി സ്വദേശി രാജേന്ദ്രപ്രസാദിനാണ് ഈ ദുരനുഭവം ഉണ്ടായത്. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം അഞ്ച് ദിവസത്തോളം തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ (ICU) കഴിഞ്ഞ ഇദ്ദേഹത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ജനറൽ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റിയത്. വാർഡിൽ എത്തിയപ്പോൾ കാലിൽ അസഹ്യമായ വേദനയും ഉറുമ്പ് കടിക്കുന്നത് പോലുള്ള അസ്വസ്ഥതയും തോന്നിയതിനെ തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് മുറിവിൽ പുഴുവരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത്. കാൽ അൽപ്പം ഉയർത്തിയപ്പോൾത്തന്നെ ബെഡിലേക്ക് പുഴുക്കൾ വീഴുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു.

​ഗുരുതരമായ ഈ സാഹചര്യം ജീവനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും മണിക്കൂറുകളോളം ആരും തിരിഞ്ഞുനോക്കിയില്ലെന്ന് രോഗിയുടെ കുടുംബം ആരോപിച്ചു. തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആശുപത്രിയിൽ ബഹളം വെച്ചതോടെയാണ് ഡോക്ടർമാരെത്തി മുറിവ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനും രോഗിയെ വീണ്ടും ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റാനും തയ്യാറായത്.

​ആശുപത്രി അധികൃതരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ മോശം പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കാൻ മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും കുറ്റക്കാരായ ജീവനക്കാരെ കൗൺസിലിംഗിന് വിധേയരാക്കുമെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

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