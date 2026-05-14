ഇത് ദൈവനിയോഗം; കെ സിയും ചെന്നിത്തലയും എന്റെ നേതാക്കള്: വി ഡി സതീശന്
മുഖ്യമന്ത്രിയായി തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പാര്ട്ടിക്കും ജനങ്ങള്ക്കും സഹപ്രവര്ത്തകര്ക്കും ഘടകക്ഷികള്ക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ് വി ഡി സതീശന്. തന്നില് പാര്ട്ടി ഏല്പ്പിച്ചത് ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും ഇത് ദൈവീകമായ നിയോഗമെന്നും വി ഡി സതീശന് വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് പറഞ്ഞു. കെ സി വേണുഗോപാല്, രമേശ് ചെന്നിത്തല, കെപിസിസി അധ്യക്ഷന് സണ്ണി ജോസഫ് തുടങ്ങിയവരുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം നന്ദി പറഞ്ഞു. കേരളത്തെ രക്ഷിക്കാന് ഒരു നല്ല ടീം ബില്ഡ് ചെയ്യുമെന്നും എല്ലാ നേതാക്കളേയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും വി ഡി സതീശന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
തങ്ങള് തന്നെ ജനങ്ങള്ക്ക് മുന്നില് അവതരിപ്പിച്ച കേരളത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രമുണ്ടെന്നും വെല്ലുവിളികള് അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകാന് നല്ല ടീമുണ്ടാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരാളെക്കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ല. പുതിയ കേരളമുണ്ടാക്കാന് നല്ല ടീമാണ് ആവശ്യം. കോണ്ഗ്രസിന്റെ പ്രചാരണത്തെ നയിച്ചത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ്. തന്റെ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം. എഐസിസി പ്രവര്ത്തനം ഏകോപിപ്പിച്ചത് കെസി വേണുഗോപാലാണ്. അവര്ക്കും ഘടകക്ഷി നേതാക്കള്ക്കും എഐസിസി നേതാക്കള്ക്കും ദീപാദാസ് മുന്ഷിക്കും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫിനും വി ഡി സതീശന് നന്ദി പറഞ്ഞു.
നല്ല ടീമാകും സര്ക്കാരിനെ നയിക്കുക എന്ന വി ഡി സതീശന് മന്ത്രിസഭയെക്കുറിച്ച് മറ്റ് സൂചനകളൊന്നും നല്കിയിട്ടില്ല. മന്ത്രിമാരെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള് അവരെ തീരുമാനിക്കുന്നത് താനല്ല പാര്ട്ടിയെന്നായികുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി. തന്നോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുമ്പോള് കൃത്യമായി അത് പറയും. പൊതുപ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ നിര്വചനം മാറ്റിയെഴുതുന്ന വിധത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പൂര്ണമായ അര്പ്പണബോധത്തോടെ പുതുയുഗത്തിനായി പ്രവര്ത്തിക്കും. കേരളത്തെ നന്നാക്കാന്, ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താന്, ഒരു പുതിയ കേരളമുണ്ടാക്കാന് പരിശ്രമിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.