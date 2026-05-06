ഇത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിജയമല്ല, ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികരുടേത്; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ വിനായകൻ്റെ പ്രതികരണം
May 6, 2026, 14:07 IST
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡഎഫിനുണ്ടായ പരാജയത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് നടൻ വിനായകൻ. ഈ തോൽവി വരാനിരിക്കുന്ന മഹാവിജയത്തിലേക്കുള്ള ചിന്തയുടെ തുടക്കമാവട്ടെയെന്ന് വിനായകൻ പറയുന്നു.
"ഇത് കോൺഗ്രസിന്റെ വിജയമല്ല, മറിച്ച് ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികരുടെ വിജയമാണ്. കേരളത്തെ ബംഗാളാക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത അനേകം ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികരുടെ നാടാണ് കേരളം. ഇല്ല കേരളത്തെ ബംഗാളാവാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഈ തോൽവി വരാനിരിക്കുന്ന മഹാവിജയത്തിലേക്കുള്ള ചിന്തയുടെ തുടക്കമാവട്ടെ. ചിന്തിക്കുക', അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.