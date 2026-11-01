ഈ വർഷത്തെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം മേതിൽ രാധാകൃഷ്ണന്; അംഗീകാരം സാഹിത്യത്തിലെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക്
Nov 1, 2026, 12:02 IST
തിരുവനന്തപുരം: ഈ വർഷത്തെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം മേതിൽ രാധാകൃഷ്ണന്. ടൂറിസം, സാംസ്കാരിക, സിനിമ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.സി. വിഷ്ണുനാഥാണ് പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
മലയാള ഭാഷയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനും മേതിൽ നൽകിയ സംഭാവനകളെ മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ പരമോന്നത സാഹിത്യപുരസ്കാരമായ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വിഷ്ണുനാഥ് പറഞ്ഞു.
എഴുത്തുകാരായ സക്കറിയ, ഗ്രേസി, കെ.ജി.എസ് എന്നിവരടങ്ങിയ ജൂറിയാണ് അവാർഡ് ജേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. 5 ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും ഫലകവും (ശില്പവും) അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം. പാലക്കാട് സ്വദേശിയാണ് മേതിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ. 2014ൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ സമഗ്ര സംഭാവന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു.