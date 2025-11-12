കോഴിക്കോട് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ കാണാതായി

By MJ DeskNov 12, 2025, 16:58 IST
missing

കോഴിക്കോടുള്ള പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ കാണാതായി. ഫ്രീ ബേർഡ്സ് എന്ന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് കുട്ടികളെ കാണാതായത്. 

11, 12,13 വയസ് പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികളെയാണ് കാണാതായിരിക്കുന്നത്.  കുട്ടികൾ രാവിലെ സ്‌കൂളിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു. എന്നാൽ മൂവരും സ്‌കൂളിലെത്തിയിട്ടില്ല.

രണ്ട് കുട്ടികൾ നടക്കാവ് ഗേൾസ് സ്‌കൂളിലും ഒരാൾ ചാലപ്പുറം സ്‌കൂളിലുമാണ് പഠിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ കസബ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
 

Tags

Share this story

Featured

You may like