കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനുടെ നാദാപുരത്ത് മൂന്നുപേര് മുങ്ങി മരിച്ചു
Apr 11, 2026, 20:28 IST
കോഴിക്കോട്:നാദാപുരത്ത് പുഴയില് കുളിക്കാനിറങ്ങിയ മൂന്നുപേര് മുങ്ങിമരിച്ചു. പുളിയാവ് പുഴയിലാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. ഒരുകുടുംബത്തിലെ മൂന്നുപേരാണ് അപകടത്തില്പ്പെട്ടത്. ഇന്ന വൈകീട്ടോടെയാണ് സംഭവം.
അരീക്കുണ്ട് സ്വദേശി അന്സാറും ഭാര്യ സുഹദ സഹോദരന്റെ കുട്ടിയായ ഇസ മറിയം എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കുട്ടി കുളിക്കാനായി ഇറങ്ങിയപ്പോള് കയത്തില്പ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് അന്സാറും ഭാര്യയും രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ അപകടത്തില്പ്പെടുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാരും ഫയര്ഫോഴ്സും രക്ഷിക്കാന് ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും ഫലം കണ്ടില്ല.
നാദാപുരം ആശുപത്രിയില് നിന്നും മൃതദേഹം വടകര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹങ്ങള് ബന്ധുക്കള്ക്ക് വിട്ടുനല്കുമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.